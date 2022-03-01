С 9 марта в «Артеке» для белгородских школьников откроется третья смена 2022 года. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, отдохнут и оздоровятся в Крыму еще десять детишек.

В международный детский центр на черноморское побережье отправятся ребята из областного центра, Старого Оскола, Шебекино и Белгородского района. Все они проявили себя в учебе, культуре, искусстве, науке, спорте или общественной деятельности. На основе электронного портфолио их отобрала автоматизированная информационная система «Путевка», что является обязательным условием для попадания в детский центр. Ребята будут отдыхать в Крыму почти три недели.