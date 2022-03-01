Приехавшие в Белгородскую область из Харькова и Донбасса две женщины родили детей

Прошедшая ночь на приграничной территории Белгородской области прошла без разрушений. Пострадавших тоже нет. Об этом на своей странице в социальной сети утром рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор также сообщил, что белгородские медики приняли роды у двух женщин, которые были вынуждены покинуть свои дома. Одна из них уехала из Харькова, другая прибыла вместе с беженцами из ЛНР/ДНР. На свет появились девочка и мальчик. По словам Вячеслава Гладкова, и мамы, и малыши чувствуют себе хорошо.