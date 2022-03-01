Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 9:59

Приехавшие в Белгородскую область из Харькова и Донбасса две женщины родили детей

На свет появились мальчик и девочка
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прошедшая ночь на приграничной территории Белгородской области прошла без разрушений. Пострадавших тоже нет. Об этом на своей странице в социальной сети утром рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор также сообщил, что белгородские медики приняли роды у двух женщин, которые были вынуждены покинуть свои дома. Одна из них уехала из Харькова, другая прибыла вместе с беженцами из ЛНР/ДНР. На свет появились девочка и мальчик. По словам Вячеслава Гладкова, и мамы, и малыши чувствуют себе хорошо.