В Белгородской области в ДТП погибла 19-летняя автомобилистка без прав

Авария в Волоконовском районе унесла жизнь 19-летней девушки. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 28 февраля, в Волоколоновском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным, 19-летняя девушка, не имеющая водительских прав, около четырех часов дня за рулем автомобиля «Шевроле Круз» двигалась по трассе «Верхние Лубянки – Борисовка – Тишанка». Не справившись с управлением, она съехала в кювет, после чего иномарка перевернулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия девушка погибли, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.