У губернатора Белгородской области появился новый советник

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает освежать правительство. Очередной новичок - советник губернатора Валентин Демидов.

- Задача Валентина Валентиновича – персональный контроль по отдельным проектам, например, обеспечение жильем многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, объектов социально-инфраструктурного назначения, спорта, образования, программы по обеспечению жителей холодной водой, то есть основные направления, которые мы в каждом муниципалитете определили главными приоритетами в работе на 2022 год, – отметил сегодня во время еженедельного совещания в областном правительстве губернатор Вячеслав Гладков.

С 2015 по 2017 годы Валентин Демидов возглавлял министерство экономического развития республики Крым. За это время была обеспечена стабильная работа, развитие и рост основных отраслей экономики в сложнейший период экономической и энергетической блокады.

До 2022 года занимал должности директора Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Севастополя, заместителя главы администрации Симферополя, а затем и главы администрации столицы Крыма.

Валентин Демидов начнет рабочие поездки по муниципальным образованиям Белгородской области уже завтра, чтобы на месте оценить ход реализации программ и проектов в регионе.