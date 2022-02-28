В Белгороде начались работы по реставрации диорамы «Огненная дуга»

В 2009 году полотно диорамы «Огненная дуга» стало победителем в областном конкурсе «Семь чудес Белгородчины» в номинации «Живописное полотно». Фото из архива "КП".

В музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» прибыли художники Студии военных художников имени М.Б. Грекова. С ними был заключен контракт на проведение работ.

За два года капитального ремонта будет снято укрытие диорамы и начаты работы по реставрации полотна и предметного плана. Руководитель работ – Иван Крившенко – живописец (реставратор) Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Вместе с ним будут работать художники Сергей и Алексей Хабаровы.

Отметим, что диорама «Огненная дуга» создана творческой группой художников-баталистов, орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды Студии имени М.Б. Грекова: народным художником РСФСР Николаем Бутом (руководителем группы), заслуженными художниками РСФСР Геннадием Севостьяновым и Виктором Щербаковым, а также художником Михаилом Сычевым. Работы над диорамой проводились с 1985 года по 1987 годы. Торжественное открытие состоялось 4 августа 1987 года.

В основу художественного замысла крупнейшей в Европе диорамы положено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в котором стала переломным рубежом в обороне Курского выступа. Площадь картинного холста – 1005 квадратных метров. (высота 15 метров, длина 67 метров). Между картиной и смотровой площадкой – предметный план, представляющий собой рельефный макет местности площадью 551 квадратный метр. Угол обзора – 230 градусов. В 2009 году полотно диорамы «Огненная дуга» стало победителем в областном конкурсе «Семь чудес Белгородчины» в номинации «Живописное полотно».

Студия военных художников имени М.Б. Грекова – единственное в мире творческое объединение военных художников. Студия хранит традиции русского и советского реалистического искусства, работает над произведениями батальной и патриотической тематики.