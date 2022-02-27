ВК «Белогорье» в трех партиях проиграл новосибирским железнодорожникам

Следующий матч белгородцы сыграют 6 марта в Красноярске с местным «Енисеем». Фото с официального сайта ВК "Белогорье".

В очередном туре мужской волейбольной суперлиги «Белогорье» на своей площадке не смогло сотворить сенсацию, уступив одному из лидеров турнира – новосибирскому «Локомотиву». Итоговый счет – 23:25, 17:25, 22:25 и суммарные 0:3.

Самыми результативными в составе хозяев стали Станислав Маслиев и Павел Тетюхин, набравшие по десять очков.

- В целом у меня двоякое впечатление от игры, - заявил после окончания встречи главный тренер «Белогорья» Борис Колчин. - Вроде бы мы и не сдавались, но, естественно, уровень соперника на сегодняшний день выше и полное преимущество в центре. Это их ключ к победе, потому что как только мы выбивали их из приема, и они играли по краям, мы держали равную игру. Как только оба их гиганта-сборника получали возможность играть в центре, сразу же было их преимущество. Конечно, я бы хотел другой результат, но уровень мастерства тоже проявляется в критических ситуациях, в стыковых розыгрышах. Ну, и прием с такой командой нужно держать. Свою игру мы еще не стабилизировали.

Это уже девятое поражение белгородцев в текущем розыгрыше суперлиги, и третье – дома.

После 16-ти сыгранных матчей «Белогорье» занимает восьмое место с 25-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (52), «Локомотив» (43), московское «Динамо» (36), «Динамо-ЛО» (32) и питерский «Зенит» (33).

Следующий матч ВК «Белогорье» сыграет 6 марта в Красноярске с местным «Енисеем». Начало в 12:00.