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Здоровье26 февраля 2022 11:55

Свыше 90 тысяч жителей Белгородской области победили ковид

Тем временем за минувшие сутки в регионе 744 человека заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 115185 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 115185 человек.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19. Это жительница Короченского района 1930 года рождения, житель Белгородского района 1935 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице.

Также среди скончавшихся - житель Старооскольского городского округа 1941 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 744 пациента заболели, а выздоровел – 491.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 115185 человек, выздоровели – 90465, умерли – 2024.

Сейчас из 1765-ти госпитализированных 54 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.