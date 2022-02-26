Свыше 90 тысяч жителей Белгородской области победили ковид

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 115185 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19. Это жительница Короченского района 1930 года рождения, житель Белгородского района 1935 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице.

Также среди скончавшихся - житель Старооскольского городского округа 1941 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 744 пациента заболели, а выздоровел – 491.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 115185 человек, выздоровели – 90465, умерли – 2024.

Сейчас из 1765-ти госпитализированных 54 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.