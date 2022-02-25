«Открытие»: санкции существенно не повлияют на работу банка

Банк обещает делать все возможное, чтобы защитить интересы своих клиентов.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» публикует обращение к клиентам, в котором сообщается следующее:

«Санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка «Открытие» и компаний Группы. Мы были готовы к такому развитию событий. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.

Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.

Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.

Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты «Открытия» или расплачиваться картой другого банка.

«Открытие» продолжит обслуживать брокерские счета.

Информация обо всех продуктах и сервисах доступна на сайте банка https://www.open.ru/, а также в каналах дистанционного обслуживания».