В Белгороде капитально отремонтируют мост и путепровод

Завершающий этап реконструкции путепровода пройдет в первом полугодии 2023 года. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В этом году будет капитально отремонтирован мост через реку Северский Донец на ул. Волчанской, а также выполнены основные работы по ремонту путепровода через железнодорожные пути «Москва – Юг» по ул. Студенческой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Завершающий этап реконструкции путепровода пройдет в первом полугодии 2023 года.

Строители заменят поврежденные железобетонные конструкции, укрепят опоры, заменят тротуарные блоки и отремонтируют дорожное покрытие.

В 2022 году в Белгороде обновят 14 участков улично-дорожной сети протяженностью 12,9 километров. В списке следующие объекты: - ул. Железнодорожная от пр. Ватутина до ул. Донецкой; - ул. Белинского; - ул. Молодежная; - бул. Народный от Стадиона до ул. Свободной; - ул. 3-го Интернационала от ул. Н.Чумичова до ул. Калинина; - автодорога по ул. К. Заслонова, 177-191к2; - автодорога от ул. Волчанской до ул. Дальняя Тихая; - ул. Красносельская от ул. 3-я Шоссейная до ул. Кутузова; - ул. Куйбышева; - бул. Юности от ул. Буденного до ул. Есенина; - автодорога от транспортной развязки ул. Студенческой до границы города Белгорода; - ул. Ломоносова; - ул. Хихлушки; - ул. Маяковского от ул. Попова до ул. Н. Чумичова.