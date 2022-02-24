За убийство собутыльника 27-летний белгородец отправится в тюрьму

Подсудимый нанес множественные удары по голове и туловищу соседа, а затем ударил ножом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

27-летний житель поселка Чернянка признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ближайшие девять лет и два месяца проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствие и суд установили, что подсудимый проживал в комнате общежития в поселке Чернянка с 57-летним соседом. 19 октября прошлого года они распивали спиртное. Подсудимому показалось, что сосед выпил больше него.

Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 27-летний нанес множественные удары по голове и туловищу соседа, а затем ударил ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия от травматического шока. Подсудимый лег спать, а утром позвонил в полицию и сообщил, что в комнате скончался сосед.