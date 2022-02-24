Игорь Маковский провел экстренное заседание Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Игорь Маковский.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел Штаб по готовности филиалов Общества к обеспечению надёжности электросетевого комплекса в условиях режима повышенной готовности.

Решением Штаба режим повышенной готовности введен на территории 4 регионов присутствия энергокомпании – Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Глава компаний поручил руководителям филиалов приостановить плановые работы, привести в готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады, постоянно вести мониторинг оперативной обстановки в зоне ответственности филиалов Общества и организовать взаимодействие с региональными ГУ МЧС, со Штабами субъектов Российской Федерации и муниципальными органами власти.

- Энергетикам постоянно приходится сталкиваться с нештатными ситуациями. Налаженные логистика и обмен информацией, а также взаимодействие с региональными властями, органами МЧС и муниципалитетами, позволяют нам своевременно мобилизовать все необходимые силы и средства и оперативно реагировать на любые вызовы, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей, – подчеркнул Игорь Маковский.