Белгородские росгвардейцы приняли участие в XV фестивале патриотической песни «Россия – Родина моя!»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялся XV фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя!». Он ежегодно проводится в преддверии Дня защитника Отечества. Почетным членом жюри стала помощник начальника Управления Росгвардии по Белгородской области по взаимодействию со средствами массовой информации полковник полиции Ирина Бугаева. Обращаясь к участникам и зрителям, она отметила, что проведение фестиваля в преддверии праздника неслучайно.

- Именно через песни военных лет происходит приобщение подрастающего поколения к героическому прошлому и настоящему нашей страны, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, - сказала Ирина Бугаева.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Свой талант продемонстрировали более пятидесяти участников. Каждый из них с душой подошел к подготовке номера. Зрители смогли проникнуться духом патриотизма и гордости за свою страну и народ. Победителем стал юридический факультет. А завершился фестиваль исполнением легендарной «Катюшей», которую вместе с артистами спел весь зрительный зал.