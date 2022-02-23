Губернатор Белгородской области опубликовал фото с армейской присяги

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

23 февраля губернатор Белгородской области уже по традиции поделился своим армейским фото. В этот раз он опубликовал снимок с присяги. Глава региона также отметил, что День защитника Отечества – знаменательная дата для всей страны. Это праздник мужества, доблести и героизма.

- В этот день мы говорим «спасибо» воинам всех поколений, ведь в каждой семье есть свой защитник! Спасибо нашим ветеранам, всем тем, кто сейчас несет службу, охраняя и защищая нашу великую страну! От всей души хочу поздравить наших детей, которым еще предстоит выполнить эту священную обязанность - встать на защиту свой семьи, свои близких, своей Родины! – написал губернатор.

В публикации к фото из семейного альбома, на котором запечатлено, как Вячеслав Гладков принимает армейскую присягу, он также поинтересовался у подписчиков, сильно ли изменился с тех пор.