Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днем защитника Отечества

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Глава региона Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Днем защитника Отечества. Обращение он опубликовал у себя на странице в соцсети.

- Хотел бы поздравить всех настоящих мужчин с этим праздником. В первую очередь, конечно, наших ветеранов, всех тех, кто сейчас несет воинскую службу, защищая и охраняя нашу великую страну. От всей души хотел бы поздравить наших детей, нашу молодежь, которым еще предстоит выполнить эту священную обязанность - встать на защиту своих близких, своей семьи, своей Родины! – отметил губернатор.

Год назад Вячеслав Гладков поделился с подписчиками в соцсети своим армейским фото.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

- Для всех кто служил, слово «армия» имеет особый смысл. Это действительно школа жизни! Что для меня этот праздник? Это Василий Семенович Лановой, фильм «Офицеры», это наши ветераны, это память о героях, защищавших нашу страну, это гордость за наших воинов, стоящих сегодня на страже нашей Родины! – написал тогда глава региона.

Напомним, 23 февраля в семь часов вечера в Белгороде прогремит праздничный салют. В связи с эпидемиологической ситуацией жителей и гостей Города воинской славы просят не собираться на Соборной площади и полюбоваться фейерверком из других точек.