«Святогор» прививает дисциплину юным белгородцам

Фото Александра Белашова.

В преддверии Дня защитника Отечества мы поговорили с водителем АТУ Лебединского ГОКа Алексеем Прасоловым, возглавляющим военно-патриотический клуб «Святогор», об отношении к празднику, патриотизме и воспитании молодёжи.

— Алексей, что для вас значит этот праздник?

— Мне ближе прежнее название — День советской армии и военно-морского флота. Считаю, это день профессиональных военных и тех, кто служил в армии и готов защищать Родину не на словах, а с оружием в руках.

— Где проходили армейскую службу?

— После «учебки» в Нальчике и профотбора весной 2004 года отправился на службу в Чечню, на границу с Грузией — в 510-й пограничный отряд особого назначения. Наша войсковая часть известна по спецоперации «Аргун», когда в 1999–2000 годах этот отрезок границы был взят под контроль совместными усилиями пограничных войск, десантно-штурмовых бригад и артиллерии. Удалось блокировать подпитку сил боевиков. Позже этот участок границы стал местом дислокации отряда, где я и проходил службу до декабря 2005 года.

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