За сутки трое белгородцев умерли от коронавируса

Днем ранее умерли пятеро. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались три человека. Это жительница Белгорода 1938 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2, жительница Чернянского района 1938 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Рактитянского района 1945 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

Напомним, что днем ранее умерли пятеро.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 2009 человек.

Как сообщалось ранее, 21 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 1001 человек, от коронавируса вылечились 586 жителей региона.