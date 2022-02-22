За сутки трое белгородцев умерли от коронавируса

Днем ранее умерли пятеро.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались три человека. Это жительница Белгорода 1938 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2, жительница Чернянского района 1938 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.
Также среди скончавшихся - жительница Рактитянского района 1945 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.
Напомним, что днем ранее умерли пятеро.
Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 2009 человек.
Как сообщалось ранее, 21 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 1001 человек, от коронавируса вылечились 586 жителей региона.