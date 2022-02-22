Почти 200 раз по сигналу «тревога» выезжали белгородские росгвардейцы за неделю

За прошедшую неделю с 14 по 20 февраля белгородские росгвардейцы выезжали по сигналу «тревога» на охраняемые объекты 191 раз. Правоохранители задержали 99 граждан за административные правонарушения. Чаще всего преступали закон любители горячительных напитков – за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте задержаны 66 человек. Попались на мелком хулиганстве 16, а за мелкое хищение 8 белгородцев. Шестеро поплатились за непогашенные штрафы, двое – за нарушение масочного режима.

В некоторых случаях дошло и до уголовного наказания. Так, на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из торгового центра в Белгороде. Администратор магазина с помощью камер видеонаблюдения заметил подозреваемую в краже жительницу областного центра и сразу нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали 55-летнюю женщину. Нарушительница пыталась вынести из торгового зала товары на сумму 2,5 тысячи рублей, спрятав их под одеждой. Белгородку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.