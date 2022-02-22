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Общество22 февраля 2022 13:30

23 февраля на Белгородчине ожидаются температурные качели

Столбик термометра дернется от минус двух до плюс шести градусов
Алексей СЕРГУНИН
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Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 23 февраля ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем без существенных осадков.

Ветер западный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от одного до шести градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от одного градуса мороза до одного градуса тепла, днем – от плюс четырех до плюс шести градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям и гостям региона отапливать свое жилье, соблюдая правила пожарной безопасности.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и помнить, что во время дождя снижается видимость, дорога становится скользкой и управлять автомобилем сложнее. Cледует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Любителям зимней рыбалки следует помнить, что в настоящее время, на территории области установилась теплая погода, ледовый покров активно разрушается. Толщина льда на реках составляет от ноля до десяти сантиметров, на водохранилищах и прудах от 15 до 30 сантиметров, прочность льда резко уменьшается и нахождение на нем становится опасным.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.