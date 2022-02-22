На Белгородчине 194 пары выбрали зеркальную дату для бракосочетания

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Зеркальную дату – 22.02.2022 – для бракосочетания в Белгородской области выбрали 194 пары. Свадьбы проходят практически во всех городах и районах, кроме Ровеньского. Больше всего молодоженов традиционно в столице региона – 36 пар. На одну меньше в Белгородском районе. В Старооскольском городском округе в этот день пожениться решили 24 пары. В Яковлевском – 19.

Свадебный бум в красивые даты не редкость. Это уже второй за месяц цифровой палиндром. Так 02.02.22 в регионе сыграли свадьбы 58 пар.

- В подобные сегодняшнему дню даты в ЗАГСах даже запускают специальную акцию «Красивая дата». В том числе так, уверены специалисты ведомства, удается повысить авторитет брака, - сообщается на сайте правительства региона.