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Общество22 февраля 2022 12:03

С 1 марта для белгородских льготников поменяется схема оплаты проезда

Теперь все будут получать скидку до 50 процентов
Алексей СЕРГУНИН
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Сумма предоставленных льгот остается прежней – 200 рублей в месяц.

Сумма предоставленных льгот остается прежней – 200 рублей в месяц.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На данный момент размер льготы фиксированный – 10 рублей, что является совсем небольшой компенсацией при поездках на пригородных маршрутах. По новым правилам можно будет оплачивать не более 50 процентов от стоимости проезда кратно десяти рублям в пределах лимита 200 рублей. К примеру, если общая стоимость поездки составила 90 рублей, оплатить можно будет 40.

- Новая схема оплаты сделает поездки для жителей отдаленных населенных пунктов более доступными, - отметил первый вице-губернатор – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Многие из них с нынешней схемой оплаты проезда успевают тратить лишь половину положенной им льготы. Неиспользованные поездки в любом случае переносятся на следующий месяц, но при этом накапливаются в большом количестве. С новыми правилами льготу можно будет распределить наиболее эффективно.

Сумма предоставленных льгот остается прежней – 200 рублей в месяц. Остаток неиспользованной суммы льгот может быть использован в последующие месяцы, но не позднее 31 декабря.