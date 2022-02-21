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Спорт21 февраля 2022 15:01

Белгородский «Салют» разошелся миром с Пятигорском

Команда Виктора Навоченко провела первый матч на сборе в Кисловодске
Алексей СЕРГУНИН
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В составе нашей команды точным ударом отметился Александр Канищев.

В составе нашей команды точным ударом отметился Александр Канищев.

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» провел стартовый спарринг в рамках кисловодского сбора. В противостоянии с пятигорским «Машук-КМВ» зафиксирована ничья – 1:1.

В составе нашей команды точным ударом отметился Александр Канищев.

Состав «Салюта»: Ковалев, Крикуненко (Мастеров), Суриков, Викторов (Большунов), Каленкович (Жилмостных), Канищев (Корнеев), Корнеев (Киселев), Корольков (Подзолков), Малахов (Васюков), Матвевнин (Кузнецов), Дегтев (Сошников).

Это уже второй контрольный матч «Салюта» в этом календарном году. 11 февраля подопечные Виктора Навоченко в Шебекино поделили очки с «Металлург-Осколом» (1:1).

Теперь 22 февраля белгородцы сыграют в Кисловодске с махачкалинским «Легион-Динамо».