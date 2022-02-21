Белгородский Следком проведет проверку по сообщению о травмированной в маршрутке девочке

В Белгороде СК проводит проверку по информации об инциденте в маршрутном автобусе. В публикации сообщалось, что во время поездки в час пик девочке дверью защемило ногу. В итоге у ребенка обнаружили перелом.

- Следователи устанавливают маршрутный автобус, его водителя, пострадавшую, обстоятельства поездки, факты соблюдения или несоблюдения требований безопасности при оказании услуг перевозки пассажиров общественным транспортом, степень вреда, причиненного здоровью, - прокомментировали появившуюся в сети Интернет информацию в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

В ведомстве также отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.