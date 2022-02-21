Белгородские полицейские поймали веловора

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В минувшие выходные в полицию Старого Оскола обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что из пристройки в подъезде жилого дома на юго-западе города пропали два подростковых велосипеда общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 36-летний только освободившихся из мест лишения свободы староосколец – житель соседнего подъезда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленник прошел по подъездам своего дома в поисках легкой наживы. Увидев велосипеды в пристройке, он похитил их, перекатив в свою квартиру. Похищенным мужчина распорядиться не успел. Велосипеды изъяты правоохранителями и будут переданы законным владельцам.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.