Более 110 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1772-х госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1942 года рождения, житель Ракитного 1955 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ, житель Старого Оскола 1934 года рождения, житель Губкина 1941 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся житель Яковлевского городского округа 1937 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 1097 пациентов заболели, а выздоровели – 103.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 110810 человек, выздоровели – 87778, умерли – 2006.

Сейчас из 1772-х госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.