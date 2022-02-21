Более 110 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1772-х госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Белгорода 1942 года рождения, житель Ракитного 1955 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ, житель Старого Оскола 1934 года рождения, житель Губкина 1941 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.
Также среди скончавшихся житель Яковлевского городского округа 1937 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.
За это же время 1097 пациентов заболели, а выздоровели – 103.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 110810 человек, выздоровели – 87778, умерли – 2006.
Сейчас из 1772-х госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.