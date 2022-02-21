Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 февраля 2022 10:00

Более 110 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 103 человека победили COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас из 1772-х госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 1772-х госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1942 года рождения, житель Ракитного 1955 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ, житель Старого Оскола 1934 года рождения, житель Губкина 1941 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся житель Яковлевского городского округа 1937 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 1097 пациентов заболели, а выздоровели – 103.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 110810 человек, выздоровели – 87778, умерли – 2006.

Сейчас из 1772-х госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.