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Общество21 февраля 2022 9:14

В Белгороде полицейские раскрыли ограбление магазина табачной продукции

Ущерб, причиненный собственнику, оценивают в сумму больше ста тысяч рублей
Анастасия Лемешко
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В ночь с 19 на 20 февраля в полицию Белгорода обратился хозяин магазина табачной продукции. Он сообщил, что неизвестный проник в торговую точку, похитил товар, забрал выручку из кассы и два мобильника. Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 21-летний местный житель.

По предварительным данным, парень прогуливался по ночному городу в компании приятеля. Созревшим планом забраться в магазин он поделился с другом, но тот отказался от участия. Тогда злоумышленник решил действовать в одиночку. Отверткой он отжал окно торговой точки, залез внутрь и похитил продукции на сто с лишним тысяч рублей, 6800 рублей из кассы и два телефона.

- Заметив приближающегося охранника, злоумышленник поспешил скрыться. Похищенное имущество и деньги полицейским удалось изъять, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело о грабеже с незаконным проникновением в помещение. Санкции предусматривают до семи лет лишения свободы.