В Белгородской области мужчина пытался своровать из магазина кофе и алкоголь

В соответствии с ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу) подозреваемому светит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одного из магазинов в Шебекино сообщил в полицию, что неизвестный попытался похитить товар. При выезде на место происшествия участковые уполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные хищения местный житель.

По предварительным данным, сложив в корзину три бутылки алкоголя, две банки кофе и две упаковки мяса, он попытался незаметно выйти на улицу, минуя кассу, но его заметили сотрудники магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу) ему светит до двух лет лишения свободы.