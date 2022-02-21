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Спорт21 февраля 2022 11:21

Белгородский «Технолог-Спартак» дважды переиграл ростовчан

Самым результативным стал Игорь Неклюдов (12 очков)
Алексей СЕРГУНИН
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5 и 6 марта «Технолог-Спартак» сыграет в Астрахани с местным «Динамо-СШОР». Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

5 и 6 марта «Технолог-Спартак» сыграет в Астрахани с местным «Динамо-СШОР». Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Белгородский «Технолог-Спартак» в спорткомплексе БГТУ им. В.Г.Шухова принимал ростовский «ДГТУ-Лидер» в рамках чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужчин.

Хозяева оформили две победы – 32:19 и 31:29. В первом матче самыми результативными в составе белгородцев стали Игорь Неклюдов, Виталий Стрельников и Никита Задорожний, набравшие по шесть очков. Во второй встрече Неклюдов повторил этот результат, по четыре очка заработали Иван Цуканов, Илья Кудрявцев, Никита Дугушкин и Дмитрий Калинин.

Таким образом, после очередного тура в активе белгородцев стало 17 очков, они занимают промежуточное четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего омского «Скифа» составляет 13 баллов.

Теперь 5 и 6 марта «Технолог-Спартак» сыграет в Астрахани с местным «Динамо-СШОР» (шестое место, ноль очков).