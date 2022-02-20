Белгородские хоккеисты потерпели третье поражение подряд

Подопечные Андрея Романова занимают четвертое место в западной конференции с 48-ю очками в активе. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Вслед за поражениями от «Эко-Нивы» в Боброве (2:4, 1:4) МХК «Белгород» уступил в Россоши местному одноименному клубу (2:3), хотя по ходу встречи вел 2:1.

В составе белгородцев точными бросками отметились Евгений Иванов (10-я, 1:1) и Савелий Федоров (25-я, 2:1).

После этой игры подопечные Андрея Романова занимают четвертое место в западной конференции с 48-ю очками в активе. Выше нас располагаются «Эко-Нива-Бобров» (64), «СКА-ГУОР Карелия» (57) и «Россошь» (51).

В эти минуты команды проводят на россошанском льду повторный матч. Идет второй период – счет 2:2.