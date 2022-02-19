Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 12:24

20 февраля в Белгородской области ожидается сильный ветер

Ночью и утром местами гололедица
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД.

Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля облачно с прояснением. Ночью повсеместно, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер юго-западный от девяти до 14-ти метров в секунду, местами порывы до 15-20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от плюс одного до плюс шести градусов.

Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

В связи с прогнозируемыми осадками и туманом, перед выездом проверяйте состояние стеклоочистителей и световых приборов. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию. Берегите от падения слабозакрепленных конструкций и аварийных деревьев свои автомобили, паркуя их в безопасных местах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.