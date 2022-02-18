19 февраля в Белгородской области ждут сильный ветер с мокрым снегом

Ожидается облачная с прояснением погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 19 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснением погода. Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, ночью от шести до 11-ти метров в секунду, днем - от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 15-20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, днем – от плюс одного до плюс шести градусов.

В Белгороде ночью от ноля до минус двух градусов, днем – от трех до пяти градусов тепла.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Белгородской области — сильными порывами ветра, Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать повышенные меры безопасности: - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий; - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра; - если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями; - смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и укрыться в ближайшем здании.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.