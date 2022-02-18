Белгородская пенсионерка отдала мошенникам свыше полутора миллионов рублей

Сотрудники полиции призывают граждан не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представились. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки от действий виртуальных мошенников пострадал 21 житель Белгородской области. Общая сумма ущерба составила 6,5 миллионов рублей, из которых кредитные – 3,8. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Например, в Старом Осколе от аферистов пострадала 57-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что мошенники позвонили ей под видом сотрудников службы безопасности банка и сообщили о якобы зафиксированной попытке несанкционированного оформления кредита на ее имя.

Злоумышленники рекомендовали женщине перечислить имеющиеся сбережения на якобы безопасный счет. Для аннулирования заявки на кредит они предложили самостоятельно оформить займ и также перевести деньги. В итоге женщина перечислила на счета преступников личные деньги в сумме около 349 тысяч рублей и взятые в кредит один миллион 350 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представились – сотрудниками финансовых учреждений или правоохранительных органов. Злоумышленники, использующие такую схему, как правило, просят потерпевших сохранять конфиденциальность и не рассказывать о происходящем даже самым близким.

Если вам сообщили о якобы зафиксированных попытках неправомерного доступа к вашему счету, обратитесь в банк или правоохранительные органы лично, либо позвоните по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты.