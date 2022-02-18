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Здоровье18 февраля 2022 8:04

На Белгородчине четвертый день кряду уменьшается суточный показатель заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе заболели свыше 107 тысяч человек
Алексей СЕРГУНИН
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Сейчас из 1577-ми госпитализированных 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 1577-ми госпитализированных 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1276 жителей региона заболели ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 1321 человек, а 15 февраля – 1341. Суточный показатель понижается четвертый день кряду.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 107322 человека.

Сейчас из 1577-ми госпитализированных 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 115 человек меньше.