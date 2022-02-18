На Белгородчине четвертый день кряду уменьшается суточный показатель заболевших коронавирусом

Сейчас из 1577-ми госпитализированных 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1276 жителей региона заболели ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 1321 человек, а 15 февраля – 1341. Суточный показатель понижается четвертый день кряду.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 107322 человека.

Сейчас из 1577-ми госпитализированных 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 115 человек меньше.