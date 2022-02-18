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Общество18 февраля 2022 7:21

Белгородские танцоры завоевали четыре золотые медали на межрегиональном конкурсе

Призовые места заняли представители Грайворонского горокруга
Алексей СЕРГУНИН
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Творческие номера представили около тысячи исполнителей в 20-ти хореографических номинациях.

Творческие номера представили около тысячи исполнителей в 20-ти хореографических номинациях.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Коллектив Грайворонской студии современного эстрадного танца «Dance Family» принял участие в межрегиональном турнире «Движение вверх» в Белгороде. Всего на соревнованиях творческие номера представили около тысячи исполнителей в 20-ти хореографических номинациях.

Диплом лауреата первой степени и золотую медаль турнира завоевали танцовщицы Адэлина Симоненко, Виктория Абутина, Екатерина Николаенко и Виктория Русанова. Серебряной медали удостоены Варвара Шапошник и Евангелина Филатова. Третье место у Кристины Грушко, Миланы Голуб и Дианы Посиней.

Дуэт Кристины Грушко и Адэлины Симоненко с танцем «Марионетки» также завоевал золотую медаль и занял первое место в турнире.

- Большой вклад в творческую жизнь девочек вносят их родители, - отметила хореограф и руководитель студии современного эстрадного танца «Dance Family» Александра Череповская. - Это неоценимая помощь и для детей, и для хореографа.