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Общество18 февраля 2022 8:10

В инфекционном центре под Белгородом начинается монтаж тяжелого медоборудования

Специалисты приступят к установке рентген-аппарата
Алексей СЕРГУНИН
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На территории идет засыпка щебеночного основания под благоустройство.

На территории идет засыпка щебеночного основания под благоустройство.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сейчас в инфекционном центре производится устройство навигации внутри здания. На пятом - седьмом лепестках завершается чистовая отделка основных помещений и склада для медикаментов.

- Пока все получается, но сложности есть, - отметил заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров. - Считаю, что завершающие работы на корпусах должны двигаться быстрее.

На первых четырех лепестках активно ведется сборка и установка мебели и медицинского оборудования. Региональный Центр гигиены и эпидемиологии произвел заборы проб, необходимых для лицензирования объекта. На территории идет засыпка щебеночного основания под благоустройство.

В аналогичном госпитале в Старооскольском городском округе сейчас ведется бетонирование фундамента вспомогательных зданий и устройство наружных сетей.

Отметим, в центрах будет широкий спектр медицинского диагностического оборудования, операционные и реанимационные палаты. Учреждения смогут оказывать помощь инфекционным больным также в случае обострения у них сопутствующих заболеваний.