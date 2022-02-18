Состав белгородского «Салюта» пополнили семь футболистов

Самый опытный из новичков - 28-летний Виталий Каленкович. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Новобранцами белгородского «Салюта» стали защитники Виталий Каленкович, Антон Киселев, полузащитники Роман Васюков, Григорий Сошников, Захар Подзолков, Данил Аносов и Илья Кузнецов.

Виталию Каленковичу 28 лет, он провел десять сезонов в ФНЛ, выступал за калининградскую «Балтику» и томскую «Томь», играл в молодежном первенстве за «Крылья Советов». В ФНЛ и Кубке России Виталий сыграл 228 матчей, забил восемь голов. Предыдущий сезон Каленкович провел в Премиум-лиге Эстонии в составе ФК «Нарва-Транс».

Антон Киселев – воспитанник «Академии футбола имени Коноплева». В минувшем сезоне 18-летний защитник выступал в молодежном первенстве России в составе самарских «Крыльев Советов».

Роман Васюков – воспитанник академии «Кубань». 21-летний полузащитник ранее выступал в чемпионате Крыма, где играл за «Крымтеплицу» из молодежного и ялтинский «Рубин».

Григорию Сошникову 17 лет, он тренируется с «Салютом» с осени прошлого года. Воспитанник севастопольской «Спортивной школы №3».

Захар Подзолков и Данил Аносов – воспитанники шебекинской «Академии спорта». Захар недавно отпраздновал свое 17-летие, Данилу исполнится столько же через неделю.

Илья Кузнецов – 19-летний воспитанник губкинского футбола. В последнее время выступал в первенстве Воронежской области за борисоглебский «Химмаш».