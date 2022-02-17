Для белгородца конфликт с полицией из-за маски закончился уголовным делом

Инцидент произошел в одном из банков городе Корочи. По предварительным данным, 15 февраля участковые уполномоченные выявили там нарушителя масочного режима. Сотрудники полиции представились ему, объяснили суть правонарушения и указали на то, что за это предусмотрена административная ответственность. Однако 38-летний мужчина агрессивно отреагировал на замечание, отказался выполнять требования стражей порядка и даже пытался скрыться. В ходе возникшего конфликта он ударил одного из сотрудников полиции кулаком в лицо.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Максимальное наказание за такое преступление – пять лет лишения свободы. По данным УМВД региона, в отношении мужчины также составлено два административных протокола – за нарушение масочного режима и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.