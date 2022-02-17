По детской заболеваемости ковидом и ОРВИ Белгородская область возвращается на «доомикронный уровень»

В Белгородской области количество обращений за медицинской помощью по сравнению с 9 февраля уменьшилось. Среди взрослых – на двадцать процентов. Среди детей – на тридцать. Только за последние сутки из ковид-госпиталя выписались десять маленьких пациентов. Сейчас в стационаре продолжают лечение 91 ребенок. По данным властей, по детской заболеваемости коронавирусом и ОРВИ Белгородская область возвращается на «доомикронный уровень».

- Коечный фонд ковид-госпиталей увеличен до 2030 – из резерва были выведены койки в Борисовской центральной районной больнице и на площадке городской больницы №2 Белгорода, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией. В настоящее время эпидемиологическая обстановка не требует перепрофилирования дополнительных стационаров, поэтому пациентов продолжают принимать действующие ковид-госпитали, - сообщается на сайте правительства региона.

По словам министра здравоохранения области Андрея Иконников, в последние дни количество госпитализированных не растет. Вместе с тем, он отметил, что резерв коечного фонда все равно необходимо иметь.

По решению губернатора из регионального бюджета выделили 30 миллионов рублей на приобретение почти 150 тысяч экспресс-тестов, которые поступят в медучреждения в течение двух недель. Кроме того, еще более 90 тысяч таких тестов в ближайшие дни в регион доставят по линии Минздрава РФ. По мнению специалистов, такое исследование доказало свою эффективность.

- Результаты экспресс-тестов в 80-90 процентах случаев подтверждаются ПЦР-тестированием. В соответствии с приказом Минздрава, при выписке пациента вместо ПЦР-теста можно проводить экспресс-тестирование, - рассказал Андрей Иконников.