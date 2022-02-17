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Общество17 февраля 2022 13:40

Жительница Белгорода пожаловалась в ГИБДД на водителя, чуть не сбившего ее на тротуаре с собакой

Полицейские установили автомобилиста и выписали ему протокол
Анастасия Лемешко
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На водителя автомобиля «Санг Енг Кайрон» в региональную Госавтоинспекцию пожаловалась жительница Белгорода. По словам горожанки, 16 февраля он проехал по тротуару от фонтана в парке Победы до многоэтажного дома, и при этом чуть не сбил ее на тротуаре с собакой. Видео нарушения она предоставила в ГИБДД.

Полицейские установили, что за рулем находился 66-летний мужчина. Как прокомментировали в пресс-службе УМВД региона, в отношении него составлен административный материал. За движение по пешеходной дорожке предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.