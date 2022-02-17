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Здоровье17 февраля 2022 15:00

Вторые сутки подряд в Белгородской области от коронавируса умирают два человека

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 1992 жителя региона
Алексей СЕРГУНИН
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Схватку с коронавирусом проиграли жительница и житель Старооскольского городского округа 1940 и 1947 годов рождения.

Схватку с коронавирусом проиграли жительница и житель Старооскольского городского округа 1940 и 1947 годов рождения.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались два человека. Это жительница и житель Старооскольского городского округа 1940 и 1947 годов рождения. Они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее также умерли двое.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1992 человека.

Как сообщалось ранее, 16 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 1321 человек, от коронавируса вылечились 499 жителей региона.