Житель Ростовской области неудачно попытался откупиться в Белгороде от ГИБДД

Инцидент произошел 14 февраля в Белгороде. В полицию поступило сообщение, что по городу на автомобиле «Рено Аркана» может передвигаться нетрезвый водитель. По предварительным данным, сотрудники ДПС заметили машину на улице Садовая. Водитель и не думал останавливаться. Игнорируя все требования полиции, он направился в сторону Студенческой. Во время преследования мужчина проскочил перекресток на красный и в нарушение ПДД выехал на «встречку».

На улице Калинина полицейские заблокировали движение автомобилю. Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 50-летний житель Ростовской области. Надеясь избежать ответственности и помещения автомобиля на штрафстоянку, он предложил ответственному от ГИБДД взятку. Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, мужчина положил в бардачок служебного автомобиля 26 тысяч 50 рублей. Полицейский сразу же доложил о происшествии в дежурную часть.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области, в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело о даче взятки. Санкции статьи предусматривают серьезное наказание – до восьми лет лишения свободы. Кроме того, по данным УМВД России по Белгородской области, в отношении мужчины составили четыре протокола – за пьяную езду, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке.