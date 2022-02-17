За распространение контрафактного алкоголя белгородца оштрафовали на 200 тысяч рублей

Каких-либо документов, разрешающих хранение и реализацию алкоголя, у подозреваемого не оказалось. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с коллегами из УМВД обнаружили склад для хранения и сбыта контрафактной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъяли около шести тысяч бутылок крепких спиртных напитков, свыше восьми тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Склад принадлежал жителю Старого Оскола 1970 года рождения. По данным оперативников, продукция предназначалась для мелкооптовой и розничной продажи. Каких-либо документов, разрешающих хранение и реализацию алкоголя, у подозреваемого не оказалось.

В соответствии с ч. 5 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ) и ч. 1 ст. 180 УК России (незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору) мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.