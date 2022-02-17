В Белгородской области уменьшается число заболевших коронавирусом

За сутки число госпитализированных увеличилось на 69 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1321 житель региона заболел ковидом.
Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 1341 человек, а 14 февраля – 1353.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 106046 человек.
Сейчас из 1462-х госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 69 человек меньше.