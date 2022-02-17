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Здоровье17 февраля 2022 8:02

В Белгородской области уменьшается число заболевших коронавирусом

При этом суточный показатель не опускается ниже отметки в 1300 человек
Алексей СЕРГУНИН
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За сутки число госпитализированных увеличилось на 69 человек.

За сутки число госпитализированных увеличилось на 69 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1321 житель региона заболел ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 1341 человек, а 14 февраля – 1353.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 106046 человек.

Сейчас из 1462-х госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 69 человек меньше.