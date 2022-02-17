Белгородские хоккеисты во второй раз проиграли лидеру чемпионата

Теперь белгородцы 19 и 20 февраля проведут два матча в Россоши с местным одноименным клубом. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках НМХЛ МХК «Белгород» провел повторный матч в Боброве с лидером турнира «Эко-Нивой». Как и в первой встрече, хозяева открыли счет (на 18-й минуте отличился Дмитрий Тимофеев).

Белгородцы, как и днем ранее, выправили ситуацию – на 26-й минуте цель поразил Егор Домничев. А дальше точные броски наносили исключительно хозяева, добившиеся крупной победы – 4:1.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции с 48-ю очками в активе. Выше располагаются «Эко-Нива-Бобров» (64), «СКА-ГУОР Карелия» (57) и ХК «Россошь» (49). В ТОП-5 также входит «Динамо-Юниор» (39).

Теперь белгородцы 19 и 20 февраля проведут два матча в Россоши с местным одноименным клубом. Начало обеих встреч с 13:00.