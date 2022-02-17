Губернатор Белгородской области после болезни вернулся на работу

Переболевший коронавирусом губернатор Белгородской области выздоровел. Накануне он сообщил о том, что получил результаты анализов, и они отрицательные. Утром 17 февраля Вячеслав Гладков рассказал в соцсети о том, что чувствует себя хорошо и уже подходит к работе.

- Вчера через госуслуги закрыл свой больничный лист. Очень рад, что с каждым днем эта услуга пользуется все большим спросом у белгородцев. Только за вчерашний день ею воспользовалось около 1 тысячи человек. Это быстро и удобно, поэтому советую всем, - написал в соцсети глава региона.

Вячеслав Гладков также сообщил о предстоящем совещании по коронавирусу.

- Он уже надоел всем, и, конечно, хотелось бы поскорее от него избавиться. Прилагаем для этого все усилия, - отметил губернатор.