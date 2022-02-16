Белгородские хоккеисты проиграли клубу из райцентра Воронежской области

МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции с 48-ю очками в активе. Фото со страницы МХК "Белгород".

Накануне в рамках НМХЛ МХК «Белгород» встречался в Боброве с местной «Эко-Нивой». Уже на 207-й секунде встречи Дмитрий Паневин вывел хозяев вперед. На 9-й минуте Владислав Филиппов восстановил равенство в счете – 1:1.

Но еще до первого перерыва бобровские парни вновь поразили цель – отличился Дмитрий Уткин. С таким же счетом (2:1) завершился и второй период. Точный бросок у гостей нанес Алексей Шаров (34-я, 4:2). Эта шайба оказалась последней в матче.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции с 48-ю очками в активе. Выше располагаются «Эко-Нива-Бобров» (62) и «СКА-ГУОР Карелия» (57). В ТОП-5 также входят ХК «Россошь» (47) и «Динамо-Юниор» (39).

Сегодня белгородцы проведут повторный матч в Боброве. Начало встречи в 18:00.