Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 10:48

В Белгороде сотрудники ГИБДД остановили ехавший по односторонней дороге навстречу потоку «Мерседес»

Мужчине грозит штраф или лишение прав
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Инцидент произошел в полдень 12 февраля в Белгороде. Сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Славы «Мерседес Бенц» под управлением 40-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, он двигался по односторонней дороге во встречном направлении. По всей видимости, причиной стала невнимательность водителя.

Водителю выписали протокол. За такое нарушение можно получить штраф в пять тысяч рублей или лишиться прав на полгода. За рецедив есть шанс перейти в разряд пешеходов на год. В случае фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме фото- или видеокамерами предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.