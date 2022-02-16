В Белгороде сотрудники ГИБДД остановили ехавший по односторонней дороге навстречу потоку «Мерседес»

Инцидент произошел в полдень 12 февраля в Белгороде. Сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Славы «Мерседес Бенц» под управлением 40-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, он двигался по односторонней дороге во встречном направлении. По всей видимости, причиной стала невнимательность водителя.

Водителю выписали протокол. За такое нарушение можно получить штраф в пять тысяч рублей или лишиться прав на полгода. За рецедив есть шанс перейти в разряд пешеходов на год. В случае фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме фото- или видеокамерами предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.