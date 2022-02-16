На Белгородчине второй день кряду уменьшается число заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 104725 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1341 житель региона заболел ковидом.
Напомним, что днем ранее положительный тест сдали 1353 человека, а 13 февраля – 1360.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 104725 человек.
Сейчас из 1393-х госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 12 человек больше.