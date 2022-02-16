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Здоровье16 февраля 2022 9:06

На Белгородчине второй день кряду уменьшается число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки положительный тест на ковид сдал 1341 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 104725 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 104725 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1341 житель региона заболел ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдали 1353 человека, а 13 февраля – 1360.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 104725 человек.

Сейчас из 1393-х госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 12 человек больше.