Бывший игрок МХК «Белгород» открыл счет в матче Олимпийского турнира с датчанами

Вадим Шипачев. Фото со страницы Вадима Шипачева в instagram.

В эти минуты в Пекине в рамках хоккейного турнира на 24-х зимних Олимпийских играх проходит четвертьфинальный матч между сборными России и Дании. Только что начался второй период, наша сборная ведет 1:0.

Единственную шайбу на 14-й минуте забросил бывший нападающий МХК «Белгород», а ныне игрок московского «Динамо» и капитан национальной команды Вадим Шипачев.

Отметим, что это первая шайба Вадима на турнире. До этого он отметился голевым пасом в матче с чехами.