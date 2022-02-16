В Белгородской области в десять раз выросло число заявок на дистанционное закрытие больничных

Для подачи заявки на закрытие больничного онлайн необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Фото: Олег УКЛАДОВ

В период с 7 по 13 февраля заявку на дистанционное закрытие больничных подали более 1800 пациентов. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На данный момент, по информации областного Минздава, удовлетворено порядка 1600 заявок. Для сравнения с 24 по 30 января текущего года данной услугой воспользовались всего 176 человек. Таким образом, количество белгородцев, которые предпочли закрыть больничный без визита к врачу, за две недели возросло более чем в десять раз.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо на сайте электронной регистратуры зайти в раздел «Листки нетрудоспособности», выбрать из списка открытый больничный и нажать кнопку «подать заявку на закрытие». Для подачи заявки необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.