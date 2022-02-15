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Происшествия15 февраля 2022 17:54

Ножом в сердце – белгородку подозревают в убийстве мужа на День влюбленных

Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы
Анастасия Лемешко
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Кровавая семейная драма в селе Грузское Борисовского района по иронии судьбы произошла 14 февраля – в День влюбленных. Судя по всему, не последнюю роль в трагедии сыграл алкоголь.

По версии следствия, 61-летняя женщина была дома вместе с сыном и мужем. Подвыпившие супруги повздорили на кухне. Во время выяснения отношений женщина схватила нож и ударила им мужа в область сердца. Сын, пытаясь спасти отца, вызвал скорую, однако до приезда медиков 60-летний мужчина не дожил.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о заключении фигурантки под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное за инкриминируемое ей преступление – пятнадцать лет лишения свободы.